Unităţile administrativ-teritoriale se vor putea împrumuta de la Trezorerie Unitatile administrativ-teritoriale se vor putea imprumuta de la Trezorerie Instituția Prefectului Municipiului București. Foto: Razvan Stancu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Unitatile administrativ-teritoriale se vor putea împrumuta de la Trezoreria statului, dupa ce senatorii, reuniti miercuri în sesiune extraordinara, au fost informati despre ordonanta de urgenta emisa de guvern în acest sens. Potrivit legii, ordonantele de urgenta intra în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial, dupa ce sunt depuse anterior la Parlament.

