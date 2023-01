Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Memphis a destructurat sambata unitatea celor cinci politisti acuzati ca au provocat moartea unui afro-american de 29 de ani, batut cu bestialitate, inregistrarea video a acestor violente starnind din nou groaza si nedumerire in Statele Unite, scrie AFP.

- Premierul kosovar a cerut trupelor NATO de menținere a pacii sa intervina dupa ce protestatarii minoritari sarbi au blocat drumuri, iar persoane inarmate necunoscute au fost implicate in schimburi de focuri de arma cu poliția, pe fondul tensiunilor etnice in creștere, relateaza CNN.La o conferința de…

- Fostul tenismen Ilie Nastase, care este general in rezerva in cadrul Ministerului Apararii, a participat la parada militara de Ziua Naționala de la Constanța, informeaza Info Sud-Est . La mijlocul lunii, fostul tenismen ameninta ca pleaca din tara, dupa ce politistii l-au prins baut la volan. Ilie Nastase,…

- Preotul Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni este personajul principal intr-un scandal care a avut loc in curtea lacașului de cult miercuri seara. Acesta a fost filmat in timp ce lovea o femeie. Poliția ancheteaza cazul. Vezi și: VIDEO - Femeie, lovita cu brutalitate de un preot, chiar in…