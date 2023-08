Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ploaia torențiala de azi noapte, o porțiune de tavan dintr-o aripa a Spitalului Bagdasar Arseni a cedat și un salon de izolare a fost inundat. „In jurul orelor 21:20 in spatiul dedicat Urgentelor Minore precum si in cel al Izolatorului din cadrul Unitatii de Primiri Urgente a SCUBA s-a observat…

- Victime ale accidentelor rutiere, bolnavi cu enterocolite, cu decompensari ale afecțiunilor cardiace, colici renale sau afecțiuni reumatologice sunt categoriile de pacienți care predomina in aceste zile la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava. ...

- Un accident grav a avut loc in centrul Iasului duminica dimineata, in jurul orei 4.45. Doua autoturisme, un Mercedes si un Audi, au intrat in coliziune in fata Moldova Center. In urma impactului puternic, una dintre masini s-a rasturnat, iar sase persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Este vorba…

- Potrivit unui supliment de expertiza depus la dosarul instrumentat de Parchetul General, incendiul care a avut loc in noiembrie 2020 la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț a pornit dupa ce o asistenta a manevrat o candela adusa la capataiul unui pacient in secția ATI, relateaza Mediafax.„Deși…

- 18 pacienți mușcați de capușe, caini și lilieci au ajuns la Spitalul Județean de Urgența din Zalau, in perioada 6 – 12 iunie, au anunțat oficialii unitații medicale. Din pacate, numarul cazurilor de persoane mușcate de capușe, caini și alte animale este in creștere, arata datele medicilor. In același…

- Spațiul administrativ din Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Mavromati a gazduit in cursul dimineții o prima și ultima runda de discuții privitoare la taierea unor sporuri in cazul medicilor care activeaza pe secții ale unitații.