- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anunțat ca in localitațile aflate la granița cu Ucraina, acolo unde nu exista semnal pentru primirea mesajelor RO-Alert, mesajele vor fi transmise cu portavocea.

- Prima unitate de pompieri, construita de catre comunitatea Sectorului 4 și singura realizata in București in ultimii 32 de ani, a fost data astazi in folosința, in prezența primarului Sectorului 4, Daniel Baluța, a prim-ministrului Marcel Ciolacu și a șefului Departamentului pentru Situații de Urgența,…

- „Sunt emoționat ca ma aflu in fața dvs, a pompierilor. De multe ori interveniți in situații de urgența rezolvand problema. Acelea nu sunt știri, știrile sunt cand interveniți pentru a nu fi mai multe victime omenești. Aici ma refer și la incidentul de la Crevedia. Și la alte intervenții an de an, cand…

- Stația GPL de la Crevedia, unde au avut loc exploziile din 26 august, a fost controlata de mai multe ori de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) in 2020, iar din cauza neregulilor, in toamna acelui an s-a decis inchiderea acesteia, a explicat șeful DSU, Raed Arafat, la inceputul conferinței…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat ca firma din Crevedia, la sediul careia s-au produs mai multe explozii, nu deținea documente sau autorizație de funcționare.

- Patru persoane ranite in exploziile de la Crevedia au fost transferate in strainatate, se va mai efectua astazi un transfer și posibil și maine, a declarat duminica dimineața șeful Departamentului pentru Situații de Urgența , Raed Arafat. „Am transferat patru doi pompieri in stare critica și doi civili.…

- Caminul Sfantu Dumitru din Pipera, de unde au fost mutați pe ascuns 11 batrani pentru a nu fi descoperiți la eventuale controale, nu avea licența de funcționare, au declarat surse oficiale pentru Libertatea.Poliția Ilfov a intocmit dosar penal pentru lipsire de libertate, loviri și alte violențe.IPJ…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a reacționat, luni, la Antena 3 CNN, dupa ce 11 persoane in varsta au fost scoase dintr-un azil din Capitala vizat de controale și au fost gasite abandonate in Tunari, intr-un imobil in construcție.„Cine i-a trimis acolo, nu i-a trimis…