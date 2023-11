Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea 1 a Centralei de la Cernavoda s-a deconectat automat sambata seara, din cauza condițiilor meteo, iar turbinele eoliene au inceput sa se opreasca, insa, cu sprijinul celor de la Hidroelectrica, se lucreaza pentru asigurarea echilibrului sistemului energetic național

- „Din cauza vantului foarte ridicat, turbinele eoliene au inceput sa se opreasca”, anunța Ministerul Energiei, care precizeaza ca in acest moment in sistemul energetic sunt 1700 MW deficit, dar da asigurari ca nu exista probleme.

- Specialiștii de la Dispeceratul Energetic Național au probleme cu menținerea echilibrului in sistem, in contexul in care din ce in ce mai mulți prosumatori și proiecte de energie regenerabila intra in funcțiune, spune ministrul Energiei, Sebastian Burduja. El a aratat ca ideologia inverzirii care a…

- Sprijinul celor mai bogate națiuni, care fac parte din Grupul celor 7 (G7), pentru Ucraina, in razboiul sau cu Rusia. nu va fi afectat de intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu, a transmis marți ministrul de externe al Japoniei, Yoko Kamikawa. Miniștrii de externe din G7 se pregatesc sa poarte…

- Guvernul Romaniei va continua cu sprijinul multidimensional pentru Ucraina, indiferent de costurile politice, a transmis Marcel Ciolacu in cadrul unui interviu acordat Bloomberg. Premierul Romaniei a atras atenția ca Europa risca sa aiba sosii ale lui Putin, daca sprijinul pentru Ucraina dispare.

- Trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Orșova au intervenit, azi noapte, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa din municipiu. Pompierii mulitari au intervenit cu: doua autospeciale de lucru cu apa și spuma, o ambulanța SMURD, . Pompierii militar i au lichidat incendiul, care…

- Atingerea obiectivului UE convenit recent, de a obține cel puțin 42,5 % energie din surse regenerabile pana in 2030, cu ambiția de a ajunge la 45 % din surse regenerabile, va necesita o dezvoltare masiva a capacitații eoliene instalate, cu o creștere preconizata de la 204 GW in 2022 la peste 500 GW…

- Veniturile realizate de persoanele fizice a caror provenienta nu poate fi dovedita urmeaza sa fie impozitate cu 70% incepand cu 1 iulie 2024, conform Proiectului de lege privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung , informeaza AGERPRES…