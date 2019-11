Stiri pe aceeasi tema

- Un istoric din Alba Iulia a facut, intr-o postare pe contul sau de Facebook, un inventar al erorilor și confuziilor care vizeaza in mod uzual unirea Transilvaniei cu Romania și ziua de 1 decembrie. Tudor Roșu lucreaza la Muzeul Național de Istorie din Alba Iulia. Acesta a explicat care este origienea…

- In acest weekend va fi mare sarbatoare la Alba Iulia. Sarbatorim 101 ani de la Marea Unire, cu defilare militara, concerte, spectacole, artificii și surprize. Cealalta Capitala se pregatește sa fie gazda pentru aproximativ 50.000 de oameni, care sa se distreze de Ziua Naționala. Reprezentanții administrației…

- Anul acesta se implinesc 101 ani de la Marea Unire, iar administrațiile județeana și locala de la Alba Iulia prezinta programul evenimentelor la Festival de Romania – 1 Decembrie 2019, in cadrul unui eveniment la Sala Unirii. Bugetul pentru organizarea manifestarilor de Ziua Naționala in acest an la…

- Banderola tricolora purtata la 1 Decembrie 1918 de Ovidiu Gritta, implicat in organizarea garzilor romanesti din satele din imprejurimile orasului Alba Iulia si, ulterior, in perioada interbelica, sef al Politiei din Alba Iulia, Timisoara, Arad, Cluj, Chisinau, a fost expusa, marti, la exact 66 de…

- Intr-un material publicat cu ceva timp in urma, citand surse M.Ap.N, se estima faptul ca Bg. 81 Mc. Bistrița era situata in pole-position privind dotarea cu celebrele transportoare blindate Piranhia V, de fabricație americana. Lucrurile se pare ca nu stau chiar așa. Intreaga afacere pentru care Romania…

- O gravura de la sfarsitul secolului al XVII-lea in care apare cea de-a doua cea mai veche imagine a cetatii Alba Iulia, achizitionata nu demult de catre Muzeul National al Unirii (MNU) Alba Iulia, a fost expusa in premiera in cadrul unei mini-expozitii vernisate marti si care poate fi vizitata pe…

- Administratorii contului de facebook Arheologie MNU Alba Iulia (Muzeul Național al Unirii) au distribuit povestea extraordinara a unui om de știința nascut in 1887 in oraș, despre care majoritatea dintre noi nu știm aproape nimic. Alexandru Borza este intemeietorul geobotanicii in Romania. El s-a nascut…

- Din lipsa spiritului gospodaresc sau poate doar din cauza micilor rautați, unii cititori sunt suparați pe Buletin de Carei pentru ca oferim informații ,,negative,,. Comentatorul recunoaște ca exista lucruri negative in Carei dar este deranjat pentru ca acestea sunt semnalate. Pe domeniul public careian…