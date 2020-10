Constanta. Explozie in Zona Salvare. Trei masini au fost distruse de flacari

Masini distruse de un incendiu in Zona SalvareIn aceasta noapte, in jurul orei 01.30, pompierii au fost solicitati prin telefonul de urgenta 112 sa stinga un incendiu declansat la un autoturism in Zona Salvare.Martorii spun ca "o masina a luat foc,… [citeste mai departe]