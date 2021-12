Unii oameni nu se îmbolnăvesc de gripă din cauza genelor Unii oameni, atunci cind se confrunta cu un virus gripal, ramin sanatosi. Altii, la sigur, ca se vor imbolnavi. Oamenii de stiinta considera: genele sint de vina. Virusul se transmite prin picaturi mici care apar in mediul inconjurator la tuse si stranut. Tusea simpla poate emana in atmosfera pina la 100 000 de particule virale. Iar atunci cind noi stranutam, numarul lor creste pina la doua mil Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

