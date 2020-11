Unii dezinfectanți pot face mai mult rău decât bine omului. Cum putem face diferența Producatorii romani de dezinfectanti trag un semnal de alarma in contextul cresterii semnificative a numarului cazurilor de coronavirus, atragand atentia ca pe piata exista prodfuse care fac mai mult rau decat bine. Producatorii fac apel la autoritati, comercianti si clienti, sa evite produse neautorizate care, pe langa faptul ca nu asigura o protectie reala, pot reprezenta un adevarat pericol pentru sanatate. Desi in ultima vreme au avut loc ample controale in scopul depistarii produselor falsificate si a comerciantilor ilegali, exista in continuare pe piata produse care aduc atingere sanatatii… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

