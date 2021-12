Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) pune in circulatie de miercuri, 1 decembrie 2021, o bancnota cu valoarea nominala de 20 lei, fiind prima bancnota cu putere circulatorie pe care este prezenta o personalitate feminina: Ecaterina Teodoroiu.

- Una din caracteristicile noii bancnote care va fi pusa în circulație la 1 decembrie este cerneala care îsi schimba culoarea. ”Cerneala speciala care îsi schimba culoarea din auriu în verde când bancnota este privita sub anumite unghiuri de înclinare; valoarea…

