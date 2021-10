UNIFARM cere deblocarea şi utilizarea de urgenţă a stocului său de echipamente şi materiale sanitare pentru combaterea COVID-19 UNIFARM vrea sa cedeze sute de ventilatoare, milioane de maști și alte materiale sanitare, in valoare de 650 de milioane de lei, Departamentului pentru Situații de Urgența. Pentru ca acest lucru sa fie posibil este necesara modificarea legii, intrucat materialele sunt blocate in depozit. ”Conducerea interimara a UNIFARM SA cere de urgenta modificari legislative pentru […] The post UNIFARM cere deblocarea si utilizarea de urgenta a stocului sau de echipamente si materiale sanitare pentru combaterea COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

