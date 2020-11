UNICEF trage un semnal de alarmă legat de efectele pandemiei asupra copiilor: 'Viitorul unei întregi generaţii este în pericol' UNICEF a tras un semnal de alarma joi in ce priveste riscul de a avea o 'generatie pierduta' pe masura ce pandemia se prelungeste si continua sa afecteze educatia, alimentatia si sanatatea copiilor, informeaza dpa, potrivit AGERPRES. Intr-un nou raport, agentia ONU arata ca, la nivel global, copiii si adolescentii reprezinta 11% din cazurile de infectare cu noul coronavirus. 'In decursul pandemiei de COVID-19 a existat un mit persistent conform caruia copiii sunt foarte putin afectati de aceasta boala. Nimic nu ar putea fi mai departe de adevar', a subliniat directorul executiv… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

