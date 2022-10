Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ungar al Afacerilor Externe si al Comertului Exterior, Peter Szijjarto, considera ca este o iluzie naiva ca negocierile dintre Rusia si Ucraina pot pune capat razboiului si ca o pace durabila necesita discutii intre SUA si Rusia, dar pentru aceasta ar fi important ca liderii celor doua tari…

- In conditiile in care canalele de comunicare dintre Occident si Rusia devin impracticabile, lumea renunta sa mai spere la pace in Ucraina, a avertizat, miercuri, Peter Szijjarto, ministrul ungar al Afacerilor Externe si al Comertului Exterior, in cadrul unei dezbateri organizate la Institutul Parteneriatului…

- Prim-ministrul Ucrainei, Denis Smihal, a promis Uniunii Europene o continuare in ritm accelerat a reformelor de anvergura demarate in tara sa in drumul ei spre aderarea la UE, informeaza marti dpa și Agerpres. „Pana la sfarsitul acestui an, Kievul vrea sa implementeze asa-zisul acord de asociere”, a…

- Autoritatile centrale si locale din Republica Ceha au cheltuit cel putin 680 milioane de euro pentru cazarea si alta asistenta oferite refugiatilor ucraineni, a anuntat joi Ministerul Finantelor, transmite dpa. Conform estimarilor, 285 milioane de euro au fost cheltuite pentru alocatii sociale, 143…

- Ungaria a negociat „dur” si a reusit sa obtina ca plafonarea preturilor la gaze sa nu se aplice transportului de titei prin conducte, iar plafonarea sa nu se aplice nici transporturilor maritime care inlocuiesc, in caz de urgenta, transporturile prin conducte, potrivit Hirado.hu, care il citeaza pe…

- Ungaria, la o intilnire a șefilor departamentelor de energie din țarile Uniunii Europene (UE), la Bruxelles, a ridicat problema menținerii sancțiunilor impotriva Rusiei. Despre aceasta a declarat ministrul Afacerilor Externe al țarii, Peter Szijjarto, relateaza TASS. „Am adresat astazi comisarului european…

- Atacul Rusiei de la inceputul acestui an „nu a fost legat doar de Ucraina, a fost un atac impotriva securitatii regionale”, a declarat, miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, la conferinta Forum 2000, din cadrul formatului special dedicat Ucrainei („Forum for Ukraine”) din Praga. „Unul…

- Ministrul maghiar de Externe și al Comerțului, Peter Szijjarto, a susținut ideea cancelarului german Olaf Scholz conform careia statele Uniunii Europene nu ar trebui sa impuna interzicerea vizelor Schengen pentru ruși, transmite RIA Novosti. In urma discuțiilor cu omologul sau estonian, Urmas Reinsalu,…