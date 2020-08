Ungaria isi va inchide frontierele pentru straini de la 1 septembrie pentru a limita cresterea numarului infectarilor cu noul coronavirus , iar ungurii care se intorc in tara din strainatate vor trebui sa intre in carantina, a anuntat vineri seful de cabinet al premierului Viktor Orban , citat de Reuters. Potrivit sursei citate, de la 1 septembrie strainii vor putea intra in tara doar in cazuri justificate. Exceptie de la regula vor face convoaiele militare, tranzitul umanitar si calatoriile de afaceri sau umanitare. In ceea ce priveste cetatenii ungari care se intorc din strainatate, Gergely…