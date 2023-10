Stiri pe aceeasi tema

- Dupa pandemie, calatoriile au inceput din nou sa fie la mare cautare. In acest fel stațiunile turistice care au fost afectate au inceput sa-și revina. Cu toate acestea, unele destinații populare sint suprasolicitate. Pentru a combate acest lucru, in multe locuri s-a implementat o „taxa de turism” in…

- Știrile TVR va prezinta povestea unei romance care și-a schimbat complet viața la 36 de ani. Dupa o vizita in Italia, la singura școala de mozaic din lume, Tatiana a decis ca vrea sa urmeze o alta cariera.

- Veneția impune restricții neașteptate pentru turiști! Unii vizitatori ai celebrului oraș din Italia, cei care planuiesc sa petreaca acolo o zi, vor fi nevoiți sa plateasca o taxa de intrare de 5 euro (5,35 USD) incepand de anul viitor. Masura a fost luata pentru a se incerca gestionarea fluxului de…

- Mulți localnici din orașul Uricani din Hunedoara deplang soarta fostei așezari miniere, chiar daca a devenit stațiune turistica. Oamenii nu s-au impacat cu ideea renunțarii la minerit, intr-unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Romania.

- Baia Mare, 23.08.2023 - ATP Trucks Automobile, compania romaneasca producatoare de autovehicule de transport rutier și persoane, anunța livrarea cu succes a primului lot de 10 autobuze electrice ATP Bus catre orașul Vișeu de Sus, marcand un moment important in angajamentul catre o mobilitate urbana…

- Cele mai actuale subiecte din industria muzicala vor fi dezbatute la conferinta Mastering the Music Business intre 5 si 7 septembrie la Bucuresti. Timp de trei zile, artisti si reprezentanti ai industriei vor avea ocazia sa asculte si sa cunoasca nu mai putin de 120 de speakeri, profesionisti si artisti…

- Cercetarile arheologice au permis descoperirea unei necropole care aparține epocii timpurii a bronzului in vestul Armeniei. In acest loc au fost gasite diverse artefacte, cum ar fi inmormintari ale unor locuitori obișnuiți și mormintul unei persoane de prestigiu. Au fost descoperite, de asemenea, petroglife…

- Pentru ca mulți localnici nu-și cunosc suficient propria localitate, Junior Chamber International s-a gandit sa reia proiectul de succes „Turist in orasul tau", inceput in 2019. Astfel ca JCI Targu Mures invita localnicii dar și turiștii aflați in trecere sa descopere cu ajutorul unor ghizi specializati…