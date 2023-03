Ungeți școală cu slănină, s-o mănânce câinii! Nu-ți trebuie multa analiza ca sa te dumirești ce se intampla cu școala romaneasca. Daca te uiți pe cifrele de la Simularea Naționala, o sa te sperii de faptul ca numai 51 la suta dintre participanți au luat nota de trecere. Dar nu aici e tragedia, adevarata veste proasta este ca majoritatea celor care au […] Articolul Ungeți școala cu slanina, s-o manance cainii! apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

