- Autoritatile ungare restrictioneaza relatarile media despre campania de vaccinare in desfasurare impotriva coronavirusului, conform unui memorandum intern dezvaluit duminica, informeaza DPA, citata de Agerpres. Numai holdingul media de stat MTVA poate face filmari si fotografii in spitale si in cabinetele…

- Comisia Europeana nu a stiut sa organizeze achizitia de vaccinuri anti-COVID-19, a declarat duminica premierul ungar Viktor Orban, care a sustinut ca Ungaria ''ar avea acum mari probleme'' daca nu ar fi comandat si vaccinuri din Rusia si China, relateaza agentia MTI. Citește și: Mircea Dinescu,…

- Autoritatea de reglementare a presei din Ungaria a respins, pe 11 martie, o cerere de la Klubradio, unul dintre ultimele posturi de radio independente din tara pentru a-si recastiga frecventa de difuzare. Institutul International de Presa (IPI) a numit refuzul autoritatilor „inca afront” adus libertatii…

- Ultimul post de radio care mai gazduiește opiniile opoziției politice din Ungaria este in pericol sa iși piarda definitiv licența, scrie Reuters . Criticii spun ca decizia autoritaților este un nou capitol al campaniei guvernului Viktor Orban impotriva presei independente și a libertații de exprimare.…

- Ungaria, prima tara din UE care cumpara vaccinul rusesc, a incheiat un contract pentru doua milioane de doze de vaccin Sputnik V, suficiente pentru imunizarea a un milion de persoane si livrabile pe parcursul urmatoarelor trei luni, dintre care circa 200.000 pana la finele lunii februarie.Guvernul condus…

- Primul post de radio independent din Ungaria, Klubradio, îsi va înceta emisia duminica seara, dupa ce si-a pierdut licenta pentru ca autoritatile au considerat ca a "încalcat regulile", a anuntat marti directorul postului, Andras Arato, citat de AFP.Arato a denuntat o…