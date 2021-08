Stiri pe aceeasi tema

- Tarile de Jos au trimis un al doilea avion militar in Afganistan pentru a evacua persoane care vor sa paraseasca aceasta tara, existand temerea ca timpul avut la dispozitie pentru operatiune se scurge rapid, a declarat marti ministrul de externe Sigrid Kaas, transmite Reuters. Obiectivul este…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a declarat - duminica - ca a parasit tara pentru a evita o baie de sange, in timp ce talibanii intrau in Palatul prezidential din Kabul, recunoscand ca "talibanii au castigat", relateaza Reuters si AFP. Ashraf Ghani afirma ca a plecat pentru a evita confruntarile…

- Pentagonul mobilizeaza mii de soldati ai Infanteriei Marine a SUA pentru o posibila evacuare a ambasadei Statelor Unite din Kabul, Afganistan, informeaza New York Times. Citește mai mult pe Digi24.ro

- Comisia Europeana nu va aproba planul national de redresare si rezilienta (PNRR) al Ungariei atat timp cat aceasta tara nu implementeaza reforme judiciare si nu garanteaza investigarea cazurilor de coruptie, a declarat intr-un interviu publicat marti comisarul european pentru justitie, Didier Reynders,…

- Ungaria a respins, miercuri, ultimatumul Comisiei Europene care ii cerea abrogarea legislației anti-LGBT adoptata in urma cu doua saptamani. Guvernul ungar transmite ca eforturile UE sunt in zadar și ca legea nu va fi abrogata, relateaza Reuters. Comisia Europeana a avertizat, miercuri, ca va da in…

- Toate trupele americane si ale NATO au parasit baza aeriana Bagram, de langa Kabul, a anuntat vineri un responsabil american din domeniul apararii, afirmand ca retragerea tuturor fortelor straine prezente in Afganistan este iminenta, potrivit AFP si Reuters. 'Toate fortele coalitiei au parasit…

- Cel putin 12 civili afgani au fost ucisi si zece raniti in doua explozii separate cu bomba impotriva a doua autobuze de transport public in capitala Kabul, au informat miercuri oficiali din domeniul securitatii, transmite Reuters. Atacurile au avut loc marti seara in zone din vestul capitalei unde locuieste…