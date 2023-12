Cu doar doua zile in urma, un caz șocant a creat isterie in țara noastra. Un perete al unui internat din Odorheiu Secuiesc s-a prabușit, in timp ce mai multi elevi au ramas prinsi sub daramaturi, iar un copil de 17 ani și-a pierdut viața. Acum, Ungaria trimite sprijin de aproximativ 20 de milioane de euro pentru Internatul prabusit la Odorheiu Secuiesc.