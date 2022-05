Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Tamas Menczer din ministerul de externe al Ungariei a criticat miercuri o decizie a instantei supreme din Romania referitoare la liceul catolic Ferenc Rakoczi al II-lea din Targu Mures, transmite MTI. Menczer a afirmat pe Facebook ca "in secolul 21, ar trebui deschise scoli, nu inchise"…

- Premierul ungar Viktor Orban a respins cererile formulate de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Consiliul European, intrucat acestea nu corespund intereselor Ungariei, a declarat vineri purtatorul de cuvant al lui Orban, citat de MTI, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat ca Romania si celelalte tari din Uniunea Europeana nu pot aplica modelul Ungariei de plafonare a preturilor, iar in Ungaria decizia a fost luata din cauza apropiatelor alegeri din aprilie. Chesnoiu a mai precizat ca Romania nu are nicio problema…

- Mesajele transmise marti, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, in cadrul manifestarii de la Targu Mures prilejuita de implinirea a 174 de ani de la Revolutia din 1848-1849 au fost marcate de razboiul din Ucraina, de recensamantul populatiei din Romania si de viitoarele alegeri generale din Ungaria.…

- Selectionata feminina de fotbal sub 19 ani a Romaniei a invins echipa similara a Ungariei cu scorul de 5-2 (2-0), marti, la Arad, intr-un meci amical, potrivit site-ului FRF, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O drona militara de productie ruseasca si aflata probabil in dotarea armatei ucrainene s-a prabusit joi seara intr-un parc al capitalei croate Zagreb, dupa ce survolat Romania si Ungaria, a declarat vineri premierul croat Andrej Plenkovic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ungaria interzice cu efect imediat toate exporturile de cereale din cauza cresterii preturilor in urma invaziei ruse in Ucraina, a anuntat vineri ministrul agriculturii, Istvan Nagy, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, afirma ca incidentul in care ar fi fost lovita o nava turceasca, in apele Marii Negre, dar si un al doilea incident, in zona Insulei Serpilor, nu reprezinta actiuni cu caracter militar, ci mai degraba "intamplari accidentale". Fii la curent cu cele…