- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Summit-ul privind problematica sociala care are loc la Porto, in Portugalia, ca sistemele de educatie din statele Uniunii Europene trebuie sa fie mai interconectate cu piata muncii si a subliniat necesitatea flexilibitatii astfel incat europenii sa…

- Ungaria si Polonia au respins, la Summitul Social al Uniunii Europene, desfașurat la Porto, in Portugalia, includerea expresiei „egalitate de gen” in declaratia finala. De asemenea, prim-ministrul Croatiei cere ca Uniunea Europeana sa adopte certificatul de vaccinare. La Summitul Social al…

- Vineri și sambata a avut loc la Porto, in Portugalia, summitul social al Uniunii Europene ce a avut drept obiectiv dezbaterea și adoptarea unui angajament social, de fapt un acord care garanteaza punerea in mișcare a unor mecanisme care sa permita statelor membre ale UE sa atinga obiective importante…

- Polonia si Ungaria s-au opus includerii expresiei ''egalitate de gen'' ('gender equality') in declaratia pe care o vor adopta sambata liderii statelor UE la summitul european ce se desfasoara incepand de vineri la Porto, Varsovia si Budapesta iritand astfel din nou Bruxellesul,…

- Reglementarile intra in vigoare de marti, 6 aprilie. In loc de doua saptamani de carantina fortata, cei care sosesc in peninsula vor petrece doar cinci zile in izolare, informeaza News.ro . Ramane obligatoriu testul Covid negativ cu 48 de ore inainte de intrarea pe teritoriul Italiei. Calatorii care…

- Estimarile oficiale ale Uniunii Europene cu privire la proporția de persoane ce ar putea fi vaccinate cu ambele doze pana la sfarșitul lunii iunie au fost publicate, miercuri, de catre cotidianul economic ceh Hospodarske noviny , informeaza Economedia.ro . In ceea ce privește Romania, Uniunea Europeana…

- Guvernul polonez a anunțat joi ca a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința mecanismului care condiționeaza acordarea de fonduri europene de respectarea regulilor statului de drept, relateaza AFP. Un anunț similar a fost facut de Ungaria."Consideram ca acest gen…