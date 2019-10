Ungaria se opune declaraţiei ambasadorilor statelor membre din NATO în privinţa Ucrainei Szijjarto a spus ca tara sa nu este pregatita sa sacrifice interesele unui numar de 150.000 de etnici maghiari din vestul Ucrainei de dragul unor considerente geopolitice.



Budapesta a prezentat mai multe propuneri de amendamente la declaratia potrivit careia Ucraina trebuie sa-si respecte obligatiile fata de minoritati in conformitate cu dreptul international, iar cateva propuneri s-au bazat pe principiile Consiliului Europei si ale ONU, informeaza Agerpres.



''Intrucat aceste propuneri au fost respinse, noi nu am avut alta varianta decat aceea de a vota contra declaratiei'',… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

