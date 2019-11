Stiri pe aceeasi tema

- ''Propunerea Comisiei este absolut inacceptabila pentru noi'', pentru ca ea afecteaza ''politicile traditionale'' si ''introduce unele pozitii despre care noi consideram ca nu ar trebui sa fie acolo'', a explicat premierul ceh Andrej Babis la summitul la care iau parte 17 state din centrul, estul…

- Ungaria susține stabilizarea relațiilor intre Rusia și NATO, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa discuții cu președintele rus Vladimir Putin, la Budapesta, informeaza agenția de știri Tass.Citește și: SURSE PSD și PNL au primit telefoane de la Bruxelles: 'Trece sau nu trece Guvernul?'…

- Primarii proeuropeni din Budapesta si Varsovia, proveniti din randurile opozitiilor din tarile lor, au in vedere o alianta in fata conservatorilor la putere in Ungaria si in Polonia, initativa pe care sa o propuna si Bratislavei si Pragai si sa o faca cunoscuta la Bruxelles, transmite AFP, potrivit…

- Trebuie ajuns la un acord între cele doua parti ale Europei, dar pentru asta exista conditii clare, de exemplu, "ca avem dreptul sa ne organizam viata în conformitate cu legile libertatii crestine" - a afirmat Viktor Orbán, premierul ungar, duminica, la Budapesta, la cel…

- Angela Merkel a evidentiat pericolul economic reprezentat de Marea Britanie daca i se permite sa devina un "Singapore-pe-Tamisa", având în vedere ca emisarul lui Boris Johnson pe tema Brexitului a evidentiat un plan potrivit caruia angajamentele Regatului Unit de a respecta standardele…

- Desemnarea lui Giuseppe Conte sa formeze din nou viitorul guvern de la Roma a fost bine primita la Bruxelles si Berlin, presedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, urandu-i premierului italian succes in formarea echipei, iar ministrul german de finante Olaf Scholz a salutat…

- Desemnarea lui Giuseppe Conte sa formeze din nou viitorul guvern de la Roma a fost bine primita la Bruxelles si Berlin, presedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, urandu-i premierului italian succes in formarea echipei, iar ministrul german de finante Olaf Scholz a salutat…

- ''Dupa doi ani de blocaj, Comisia de la Bruxelles a raspuns cererii guvernului ungar si a promis rambursarea doar a 6,6 miliarde de forinti (20 milioane de euro)'', a spus in fata presei purtatorul de cuvant al guvernului condus de Viktor Orban.Acesta din urma i-a solicitat in anul 2017…