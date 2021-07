Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat miercuri ca va fi organizat un referendum in problema protectiei copiilor, ca raspuns la presiunile Uniunii Europene de a modifica recentele amendamente aduse legislatiei privind educatia si protectia minorilor. "In ultimele saptamini, Bruxellesul a atacat Ungaria…

- Viktor Orban raspunde presiunilor Uniunii Europene care a cerut modificarea recentelor amendamente aduse legislatiei privind educatia si organizeaza un referendum in problema protectiei copiilor.

- Comisia Europeana (CE) a depasit data-limita pe care si-a stabilit-o in vederea aprobarii platii catre Ungaria a mai multor miliarde de euro in cadrul planului de relansare economica post-covid a Uniunii Europene (UE), cu scopul de a obtine concesii de la Guvernul suveranistului Viktor Orban in privinta…

- Premierul maghiar Viktor Orban și-a gasit și aliați im privința limitarilor drepturilor comunitaților LGBTQ. Slovenia si Polonia au fost singurele tari UE care au sustinut Ungaria in dezbaterea privind drepturile comunitatii LGBT la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, a declarat vineri premierul…

- Slovenia si Polonia au fost singurele tari UE care au sustinut Ungaria in dezbaterea privind drepturile comunitatii LGBT la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, a declarat vineri premierul luxemburghez Xavier Bettel, relateaza Reuters. "Doar doua tari au spus ca sunt pe deplin de partea Ungariei:…

- Ungaria este singurul stat membru al Uniunii Europene care a decis sa nu participe la noul contract semnat de blocul comunitar cu companiile Pfizer si BioNTech, prin care UE isi rezerva alte 1,8 miliarde de doze de vaccin, a afirmat joi un purtator de cuvant de la Bruxelles. 'Ungaria s-a retras din…