- Ungaria a anuntat, luni, ca va vota impotriva reformei pietei comunitare de electricitate propuse de Comisia Europeana, considerand "inacceptabila" anularea posibilitatii de a se interveni in stabilirea preturilor la nivel national, relateaza agentia EFE.

- Polonia a primit un proiect de regulament de la Comisia Europeana care prelungește pana la 15 septembrie interdicția privind importurile unor produse alimentare ucrainene, a declarat luni ministrul polonez al Agriculturii, potrivit Reuters.Pe 2 mai, UE a stabilit restricții pana la 5 iunie asupra…

- Comisia Europeana a anuntat incheierea unui acord de principiu cu cinci state membre UE, intre care Polonia, Romania si Ungaria, pentru a garanta tranzitul cerealelor ucrainene dupa interdictiile de import impuse de cateva din aceste tari si...

- Uniunea Europeana a reușit sa convinga cinci țari, printre care se numara și Romania, sa renunțe la masurile unilaterale cu privire la cerealele ucrainene, dupa ce intr-o prima faza au fost interzise importurile. Astfel, vor fi blocate importurile ucrainene de la 1 mai, pana la data de 5 iunie. „Comisia…

- Comisia Europeana a anuntat, vineri seara, ca Polonia, Ungaria, Slovacia si Bulgaria vor renunta la masurile unilaterale pe care le-au luat din cauza importurilor de cereale din Ucraina, urmand sa vina imediat cu masuri comune pentru toate cele cinci state, inclusiv pentru Romania, a declarat pentru…

- Consiliul Uniunii Europene, ce reuneste statele membre ale UE, a aprobat vineri prelungirea cu un an, pana in iunie 2024, a suspendarii taxelor vamale si cotelor pentru produsele agroalimentare ucrainene importate in UE, transmite AFP, preluata de Agerpres. Decizia de a prelungi accesul liber al produselor…

- Decizia Poloniei si a Ungariei de a interzice importurile de cereale ucrainene, acuzate ca destabilizeaza pietele agricole, 'nu este acceptabila', a transmis luni Comisia Europeana, anuntand ca 'are in vedere' un al doilea pachet de ajutoare pentru agricultorii din tarile afectate, informeaza AFP, conform…

- Polonia și Ungaria au cazut de acord sa interzica temporar importurile de cereale și zeci de alte produse alimentare din Ucraina, intr-o masura care, potrivit acestora, va proteja fermierii locali aflați in dificultate, in contextul in care exista o supraoferta de cereale ucrainene pe piața, scrie Euronews.…