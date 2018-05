Ungaria: Proiectul de lege ''Stop Soros'' introduce infracţiunea de ajutor pentru migraţia ilegală Un proiect de lege depus marti in parlamentul de la Budapesta prevede ca persoanele sau grupurile care ajuta migrantii sa depuna cereri de azil, in situatii in care acestia nu au dreptul la protectie, pot fi condamnate la pedepse cu inchisoarea, transmite Reuters. Conform proiectului, este considerat infractiune si sprijinul acordat imigrantilor ilegali la obtinerea dreptului de sedere in Ungaria. Guvernul ungar a depus si un alt proiect de lege privind modificarea Constitutiei in sensul interzicerii dreptului de a se stabili in Ungaria al "populatiilor straine"; cetatenii straini ar urma sa poata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar inainteaza marti parlamentului o noua versiune a actului normativ „Stop Soros“ prin care se impun sanctiuni de natura penala grupurilor acuzate ca sprijina sau finanteaza migratia ilegala, potrivit unui oficial guvernamental ungar citat de Reuters.

- Guvernul ungar intentioneaza sa trimita martea viitoare in parlament amendamente vizand inasprirea pachetului de legi "Stop Soros" si propuneri aferente de amendare a Constitutiei, a declarat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban, Gergely Gulyas, transmite MTI.In baza unuia din…

- In baza unuia din amendamentele propuse, organizarea migratiei ilegale va deveni infractiune sanctionabila, intrand sub incidenta Codului Penal, a mentionat acesta.Pachetul cuprinde modificari in ce priveste legea politiei, Codul penal, procedurile de azil, contenciosul administrativ si…

- Guvernul ungar intentioneaza sa trimita martea viitoare in parlament amendamente vizand inasprirea pachetului de legi "Stop Soros" si propuneri aferente de amendare a Constitutiei, a declarat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban, Gergely Gulyas, transmite MTI. In baza unuia din amendamentele…

- Fundatia Open Society a filantropului miliardar George Soros a anuntat marti ca isi inchide sediile la Budapesta si se muta la Berlin, parasind astfel un cadrul politic si juridic pe care-l considera tot mai represiv in Ungaria, relateaza Reuters. Premierul ungar nationalist de drepta si populist Viktor…

- Fundatia pentru o Societate Deschisa, detinuta de miliardarul american de origine ungara George Soros, a anuntat marti ca isi va inchide sediul din Budapesta, urmand sa il deschida in capitala germana Berlin, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Decizia de a ne muta operatiunile din Budapesta…

- Organizatia lui George Soros isi va inchide biroul din Budapesta si se va muta in capitala germana Berlin, informeaza marti agentia Reuters, citand un comunicat al organizatiei. Fundatia pentru o Societate Deschisa (Open Society Foundations, in engleza) explica in comunicat ca a decis sa plece dintr-un…

- Premierul ungar Viktor Orban i-a adus lui George Soros, un miliardar american nascut in Ungaria, o multime de invinuiri si a fortat adoptarea unei legislatii care reprima organizatiile neguvernamentale, asa numitele legi 'Stop Soros', criticate pe plan international. Site-ul maghiar de stiri 444.hu…