Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ungariei va plafona preturile combustibililor pentru a proteja consumatorii de cresterea semnificativa a preturilor si a tine sub control majorarea inflatiei, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, transmit MTI si Reuters, informeaza AGERPRES . In perioada…

- Guvernul Ungariei va plafona preturile combustibililor pentru a proteja consumatorii de cresterea semnificativa a preturilor si a tine sub control majorarea inflatiei, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, transmit MTI si Reuters.

- Guvernul Ungariei va plafona preturile combustibililor pentru a proteja consumatorii de cresterea semnificativa a preturilor si a tine sub control majorarea inflatiei, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, transmit MTI si Reuters, preluate de Agerpres.

- In perioada 15 noiembrie - 15 februarie, preturile benzinei si motorina nu pot depasi 480 forinti (1,30 euro sau 6,50 lei, la cursul BNR - N.R.), in condițiile in care acum preturile trec de 500 de forinti.„Speram ca aceasta masura va ajuta economia si ar putea de asemenea contribui la reducerea inflatiei”,…

- Guvernul Ungariei va plafona preturile combustibililor pentru a proteja consumatorii de cresterea semnificativa a preturilor si a tine sub control majorarea inflatiei, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban. In perioada 15 noiembrie – 15 februarie, preturile la benzina…

- Guvernul Ungariei le va cere angajatilor din institutiile de stat sa se vaccineze impotriva COVID-19, dupa o crestere a numarului de contaminari. Anunțul a fost facut joi de Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban. Potrivit lui Gulyas, companiile private vor fi, de asemenea,…

- Guvernul Ungariei le va cere angajatilor din institutiile de stat sa fie vaccinati impotriva COVID-19, dupa o crestere a numarului de contaminari, a anuntat joi seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, Gergely Gulyas, informeaza Reuters. Potrivit lui Gergely Gulyas, companiile private vor…

- Guvernul Ungariei le va cere angajatilor din institutiile de stat sa fie vaccinati impotriva COVID-19, dupa o crestere a numarului de contaminari, a anuntat joi seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, Gergely Gulyas, informeaza Reuters.