Noul parlament ungar se va reuni pentru prima data in zilele de 7 si 8 mai, in componenta rezultata in urma alegerilor legislative de duminica, scrie cotidianul Magyar Idok, in editia de joi, preluata de MTI.



In prima sa sesiune, noul parlament va lua in discutie pachetul legislativ guvernamental 'Stop Soros!' impotriva 'grupurilor civile pro-migratie' si proiectul de buget pe 2019 al Ungariei, scrie cotidianul mentionat.



Componenta celui de-al patrulea guvern condus de premierul Viktor Orban urmeaza sa fie anuntata in termen de cateva saptamani de la inceperea…