Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria nu sustine rectificarea bugetului Uniunii Europene si inceperea negocierilor de aderare cu Ucraina, a declarat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al prim ministrului Viktor Orban, la conferinta de presa obisnuita, conform Agerpres.roGuvernul de la Budapesta considera ca Bruxellesul doreste…

- Ungaria nu sustine rectificarea bugetului Uniunii Europene(UE) si inceperea negocierilor de aderare cu Ucraina, a declarat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al prim-ministrului Viktor Orban, la conferinta de presa obisnuita, potrivit agerpres.ro. Guvernul de la Budapesta considera ca Bruxellesul…

- Ungaria nu sustine rectificarea bugetului Uniunii Europene si inceperea negocierilor de aderare cu Ucraina, a declarat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al prim-ministrului Viktor Orban, la conferinta de presa obisnuita.

- "Bruxelles-ul vrea sa inființeze ghetouri de migranți in Ungaria. Ce credeți despre asta ?" este una dintre cele 11 intrebari din formular. Vineri, Ungaria a intreprins o noua inițiativa anti-UE. Astfel, guvernul ungar a lansat o noua consultare naționala care vizeaza "apararea suveranitații" țarii…

- Europa fierbe in aceste zile, și asta datorita celor doua conflicte militare, primul in Ucraina, iar cel de-al doilea in Orientul Mijlociu. Dar, pe plan european, vecinii de la granița de vest nu se dezmint de ideologiile impuse de Viktor Orban. Concret, Ungaria se opune aderarii Ucrainei la Uniunea…

- Ungaria blocheaza aderarea Ucrainei la UE: 'O vom bloca pana cand problema va fi rezolvata!' / Reacția KievuluiGuvernul premierului maghiar Viktor Orban amenința ca va respinge inceperea negocierilor cu Ucraina pentru aderarea la Uniunea Europeana, totul pana la indeplinirea cerințelor maghiare privind…

- Premierul maghiar Viktor Orban a comparat aderarea Ungariei la Uniunea Europeana cu ocupația sovietica a țarii sale, in timpul unui discurs ținut luni, cu ocazia comemorarii aniversarii revoltei maghiare din 1956 impotriva regimului sovietic, relateaza Politico. Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri ca este necesar sa fie clarificate "probleme foarte dificile" inainte ca Uniunea Europeana sa poata macar incepe negocierile asupra aderarii Ucrainei la blocul comunitar, informeaza Reuters.Statele din UE urmeaza sa decida in decembrie daca…