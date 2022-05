Ungaria neagă informațiile potrivit cărora a fost avertizată în legătură cu războiul din Ucraina Ungaria a negat informațiile din presa potrivit carora ar fi fost avertizata de Rusia cu privire la invazia planificata, noteaza Euronews. Presa locala ucraineana a difuzat afirmațiile unui oficial de rang inalt de la Kiev potrivit carora Budapesta ar fi fost la curent cu razboiul care urma sa aiba loc. Oleksiy Danilov – secretarul Consiliului Național de Securitate al Ucrainei – ar fi declarat, de asemenea, ca Ungaria ar fi planuit sa anexeze o parte din teritoriul vecinului sau. Insa, purtatorul de cuvant al premierului ungar Viktor Orban, a respins acuzațiile ca fiind „știri false”. Zoltan… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

