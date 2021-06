Ungaria le va oferi vaccinuri cetăţenilor străini din zonele de graniţă Ungaria se va oferi din iulie sa-i vaccineze impotriva noului coronavirus pe cetatenii straini care locuiesc in zonele de granita, a anuntat guvernul ungar citat miercuri de MTI. Cetatenii altor tari care locuiesc in zone de langa frontierele Ungariei cu Ucraina, Romania, Serbia, Croatia, Slovenia, Austria si Slovacia vor putea fi vaccinati anti-COVID-19 la anumite centre de vaccinare din Ungaria, se arata in comunicatul postat marti seara pe site-ul guvernului.

Inregistrarea la vaccinare se va face pe loc, iar persoanele care urmeaza sa fie vaccinate nu vor putea alege serul care le va… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- easySales mizeaza pe atragerea a peste 100 de comercianți pe platforma Vivre, pana la finele anului De la lansare pana in prezent, Vivre a atras 1.000 de comercianți in platforma Vivre Marketplace este disponibil in Romania, Bulgaria, Grecia, Croația, Slovacia, Slovenia, Cehia, Ungaria și Polonia Soluția…

- EUROCHAMBRES reprezinta peste 20 milioane de intreprinderi in Europa (dintre care 98% care sunt IMM-uri) prin intermediul celor 45 de organizatii nationale membre si a celor 1700 de camere regionale si locale.„CCIR, coorganizatorul primei ediții a Forumului de afaceri 3SI, care a avut loc in septembrie…

- Romsilva – Parcul Natural Vinatori Neamt a ajuns pe harta Via Mariae, un renumit traseu international de pelerinaj ecumenic, ce formeaza o cruce pe harta Europei, strabatind Austria, Ungaria, Romania, Slovacia, Polonia, Croatia si Bosnia. In tara noastra, acesta se oprea la Sumuleu Ciuc, in judetul…

- Germanii de la Signal Iduna, lideri pe segmentul asigurarilor de sanatate, au agreat preluarea afacerilor locale de asigurari generale și de viața ale Ergo, controlat de grupul german Munich Re, un anunț oficial urmând a fi facut chiar joi, 20 mai, au declarat pentru HotNews.ro surse din piața…

- “Redresarea economica din regiunea in care opereaza grupul bancar depinde de o rata ridicata de vaccinare. Un alt factor cheie pentru redresarea economica a regiunii: utilizarea eficienta a granturilor din Fondul de redresare al UE, guvernele fiind incurajate sa tinteasca planuri ambitioase si de calitate”,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgenta (CNSU) a adoptat joi noua „lista galbena” cu țarile cu risc epidemiologic ridicat, cei care vin din aceste zone fiind nevoiți sa intre in carantina la domiciliu/ locatia declarata pentru o perioada de 14 zile. Pe lista actualizata este inclusa și Grecia,…

- Militari din Ungaria, Austria, Croatia, Slovacia si Slovenia iau parte saptamana aceasta la exercitiile militare Black Swan 2021, cu prilejul lansarii comandamentului regional pentru operatiuni speciale de la Szolnok (centrul Ungariei), relateaza marti MTI. Exercitiile, care beneficiaza de asistenta…

- Expertii însarcinati de Uniunea Europeana cu evaluarea energiei nucleare din punct de vedere ecologic urmeaza sa declare ca aceasta este sustenabila, deci investitiile în acest domeniu pot fi aprobate, arata un document consultat sâmbata de agentia Reuters, conform Agerpres. Cehia,…