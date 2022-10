Ungaria își închide teatrele, bibliotecile și muzeele Zeci de municipalitați din Ungaria au decis sa-și suspende activitațile și serviciile publice (teatrele, bibliotecile, muzeele și facilitațile sportive) din cauza prețurilor la energie. La Szeged, un oraș de 160.000 de locuitori la granița cu Serbia, au fost inchise mai mult de zece structuri. Viceprimarul Tamas Kovacs explica ca pretul facturilor municipale de consum au crescut de șapte ori, relateaza Euronews preluat de Rador. ”Statul maghiar a dispus o reducere a serviciilor municipale incepand cu 1 ianuarie, cand vor incepe noile contracte pentru multe municipalitați, numai ca multe municipalitați… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Teatrele, stațiunile balneare, piscinele, bibliotecile, muzeele și facilitațile sportive din zeci de municipalitați din Ungaria decid sa iși suspende activitațile și serviciile din cauza prețurilor la energie. La Szeged, un oraș de 160.000 de locuitori la granița cu Serbia, au fost inchise mai mult…

- Polițiștii mureșeni au deschis o ancheta dupa ce o femeie a fost ranita sambata cu niște bile metalice, relateaza Agenția de presa Rador. Potrivit anchetatorilor, femeia se afla ieri pe o strada din Targu Mureș și a fost ranita cu niște bile metalice, propulsate dintr-un dispozitiv neidentificat pana…

- Un barbat din comuna Dumitra s-a ales cu dosar penal, dupa ce polițiștii l-au oprit deoarece depașise limita legala de viteza in localitate și au constatat ca acesta se afla sub influența alcoolului. Valoarea indicata de etilotest era una foarte mare. Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al…

- Aproape 4.000 de școli din Romania funcționeaza in acest moment fara autorizație de securitate la incendiu, a anunțat ministrul Lucian Bode in ședința organizata marți dimineața inaintea inceperii anului școlar. „Pana in acest moment au fost evaluate 17.872 unitați de invațamant. Ne confruntam cu o…

- In urma rectificarii bugetare, partidele vor primi și mai mulți bani. Biroul de presa al Guvernului a confirmat pentru Europa Libera ca Autoritatea Electorala Permanenta va primi in plus, dupa aprobarea rectificarii bugetare, nu mai puțin de 24,4 milioane de lei. Demersul vine in urma solicitarii Autoritații…

- La o benzinarie din județul Argeș, un șofer de TIR s-a trezit ca alimenteaza cu aer, in loc de motorina. Barbatul a postat un videoclip pe pagina sa de Facebook prin care arata noul mod de a face bani al benzinariei. „Ia uitați cum se alimenteaza un camion cu aer! Ia uite la PECO cum se fura motorina!…

- Senatorul AUR, Claudiu Tarziu, a declarat discursul premierului Viktor Orban este un afront adus Romaniei, iar UDMR ar trebuie exclus de la guvernare pentru ca liderul partidului și miniștrii sai au girat prin prezența alegațiile acestuia. „(…) De altminteri, noi am atras atentia dinainte de a fi reprezentati…