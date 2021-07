Ungaria intenţionează să investească o sumă record Ungaria ar putea sa investeasca in anul urmator cea mai mare suma de pana acum, 1,3 miliarde de forinti (3,7 milioane de euro), pentru cheltuieli de aparare. Precizarea ii aparține lui Tibor Benko, ministrul ungar al apararii, pentru canalul de televiziune de stiri M1. Tibor Benko a accentuat ca jumatate din aceasta suma record, alocata de la buget pentru aparare, va fi destinata pentru dezvoltari si investitii, ceea ce va ajuta si la revigorarea industriei militare ungare. In prezent, in cinci orase din Ungaria au loc dezvoltari ale industriei militare ungare, avand la baza tehnologii de varf.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

