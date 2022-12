Ungaria, în pragul unei crize a carburanților. Șoferii primesc combustibil cu porția și se tem de dispariția plafonării prețurilor Țara vecina trece printr-o criza a carburanților. Șoferii primesc benzina și motorina „cu portia”, un litru sau doi, dupa ce mai multe statii Peco incep sa ramana fara combustibil. Este vorba despre Ungaria. Oamenii se tem ca plafonarea pretului impusa de Guvern va expira la finalul acestui an si incearca sa profite cat mai pot de preturile reduse, scrie Știri de Cluj. La asta se adauga si lucrarile de mentenanța la cea mai mare rafinarie a tarii. Soferii maghiari se grabesc la benzinarii pentru a-si face stocul de carburant la pretul plafonat de Guvern in urma cu un an. Cererea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „In acest moment, Romania face eforturi deosebite, de mai multi ani, astfel incat sa devina membru al Spatiului Schengen. Romania s-a inscris pe drumul de accedere catre Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica. Modul nostru in care privim relatiile cu vecinii si modul nostru in care abordam…

- Soferii din Bucuresti au aflat ca vor plati polite RCA mai scump decat ce se intampla in restul tarii doar din cauza ca ei circula prin Capitala. Exista insa si o alta explicatie, iar asta tine de statistica. Frecvența daunelor in Romania (in special in București și marile orașe) este una dintre cele…

- O echipa formata din doctorii Bogdan Niculescu, medic primar ortopedie-traumatologie și Dragoș Coldușu, medic specialist neurochirurgie, de la Spitalul Județean de Urgența Targu Jiu și doctorul Ioan Branea, medic specialist ortopedie traumatologie, cu o vasta experiența in chirurgia spinala și care…

- Hannah și Trey sunt din Statele Unite ale Americii și, dupa ce s-au casatorit in anul 2021, au decis ca in 2022 sa viziteze cat mai multe țari din Europa. Cei doi au ajuns in Romania, iar dupa o oprire in București, au pornit spre Brașov pentru a afla daca este cel mai frumos oraș […] The post Care…

- Laci, un tanar maghiar din Budapesta, a vizitat de curand mai multe orașe din Romania și a avut ocazia sa ajunga și in Munții Fagaraș. S-a declarat surprins placut de cele vazute deși admite ca nu avea foarte multe așteptari. „Am venit cu niște prieteni cu mașina și am ales un traseu interesant, zic…

- Carburantii standard se comercializeaza, joi 22 septembrie, in Romania cu preturi cuprinse intre 6.63 lei/l și 8.23 lei/l.Prețurile practicate de stațiile de carburanți din București și din țara, astazi, 22 septembrie 2022, pot fi verificate online de șoferi pe Monitorul Preturilor.Prețurile…

- Petrom a ieftinit benzina și motorina joi, 15 septembrie, la doua zile de la precedenta modificare de preț.Stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București, afișa pe 15 septembrie 2022, in aplicația Petrom, un preț al benzinei standard de 7,54 lei/litru, in timp ce prețul motorinei standard…

- Romania va realiza o linie de tren de mare viteza ce ar urma sa conecteze portul Constanța de rețeaua europeana de cai ferate rapide, prin Budapesta. Un prim pas l-ar constitui realizarea unui tunel Predeal - Brasov.