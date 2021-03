Stiri pe aceeasi tema

- Partidul ungar de guvernamant Fidesz si Partidul Popular European s-au "separat practic", iar Fidesz este in discutii cu diverse forte politice, in cautarea unui grup nou in Parlamentul European, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban in interviul saptamanal la postul public de radio, citat…

- Partidul premierului ungar Viktor Orban, Fidesz, anunța ca se retrage din cel mai mare grup al Parlamentului European. E vorba de Partidul Popular European, iar Fidesz spune ca recurge la aceasta masura in contextul in care PPE a modificat regulile interne astfel incat un partid membru poate fi suspendat.…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan, purtatorul de cuvant al PPE, a transmis, dupa ce Viktor Orban a anuntat ca formatiunea sa politica va parasi Partidul Popular European, ca FIDESZ fusese deja suspendat din partidul PPE de doi ani. Formatiunea politica ar fi riscat sa fie suspendata si din Grupul…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat miercuri ca formatiunea sa politica paraseste Partidul Popular European (PPE, dreapta proeuropeana). Decizia survine dupa adoptarea noilor reguli interne PPE privind suspendarea sau excluderea unui partid.

- Vikot Orban, 57 de ani, a anunțat ca s-a vaccinat pe pagina sa de Facebook . Ungaria demareaza marți, 2 martie, campania de imunizare la nivel național cu Sinopharm, un ser produs in China, neaprobat la nivelul Uniunii Europene, și cu serul rusesc Sputnik V, noteaza agenția Reuters, citata de Agerpres…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, s-a vaccinat cu serul Sinopharm produs de China, informeaza Reuters. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a înaltului demnitar. ​Ungaria a anunțat marți ca începe vaccinarea cu serul produs de compania Sinopharm din China, devenind astfel prima…

- Sase partide de opozitie din Ungaria isi vor uni randurile intr-o tentativa de a inlatura de la putere formatiunea Fidesz si pe premierul Viktor Orban la alegerile parlamentare din 2022, potrivit unui acord incheiat duminica, transmite dpa. Alianta cuprinde un spectru larg de partide, printre…