- ”Cu scopul de a garanta securitatea aprovizionarii energetice a Ungariei, Guvernul a decis sa cumpere 700 de milioane de metri cubi suplimentari de gaze naturale fata de cantitatile deja prevazute in contractele pe termen lung”, anunta Fidesz intr-un mesaj postat pe Facebook.

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, efectueaza joi o vizita la Moscova, pentru a discuta despre noi livrari de gaze naturale, anunta Fidesz, partidul premierului ungar Viktor Orban, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernul ungar a anuntat, sambata, ca intarește masurile de securitate la frontierele cu Serbia si Croatia, pe motiv ca a constatat o crestere a numarului de migranti care vin in Europa pe ruta balcanica. Astfel, potrivit unui decret al premierului Viktor Orban, vor fi efectuate lucrari pentru a creste…

- Guvernul polonez cere noi masuri punitive impotriva Rusiei pentru a mentine presiunea economica asupra Moscovei sa puna capat invaziei sale din Ucraina, conform dpa. „Din punctul nostru de vedere, un al saptelea pachet de sanctiuni trebuie impus cat mai curand posibil. Trebuie sa mentinem presiunea”,…

- Guvernul condus de premierul Viktor Orban a decis, in sfarșit, sa ajute Ucraina, dar nu prin armament sau alimente, ajutoare umanitare. Executivul de la Budapesta va trimite 500 de litri de vin folosit pentru impartașanie, pentru „a sprijini comunitațile religioase din Ucraina”. Conform agenției ungare…

- Numai mașinile inmatriculate in Ungaria pot cumpara, incepand de vineri, combustibili la preturile plafonate de guvern, a anunțat Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, in cadrul unei conferinte de presa la Budapesta, potrivit MTI. Ministrul a spus ca in Ungaria se poate alimenta…

- Noul președinte al Ungariei, Katalin Novak, care și-a preluat mandatul in urma cu doar o saptamana, a facut, vineri, prima sa vizita de stat in Romania. Novak a facut jogging in Parcul Central din Cluj și a declarat ca țara sa și Transilvania sunt „legate ombilical” prin cultura maghiara. „Cultura noastra…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a declarat Serghei…