Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru Energie Atomica din Ungaria a acordat licenta de constructie pentru doua noi reactoare la centrala atomica de la Paks, care sunt construite de grupul rus Rosatom, transmite Reuters, transmite Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liderii american, francez, german si britanic au indemnat duminica la „retinere” in problema centralei nucleare ucrainene din Zaporojie, cea mai mare din Europa, ocupata la inceputul lunii martie de fortele armate ruse, relateaza AFP, preluata de Agerpres . Presedintii Joe Biden si Emmaneul Macron,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri ca va discuta despre centrala nucleara Zaporojie cu presedintele rus Vladimir Putin, dupa o intrevedere cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Zelenski a declarat ca Rusia trebuie sa elimine toate…

- Deprecierea forintului ungar in urma invadarii Ucrainei de catre Rusia ii determina pe unii unguri sa adopte euro in locul monedei locale, care si-a pierdut mai mult de jumatate din valoare de cand premierul Viktor Orban a preluat puterea in 2010. Precum colegii membri ai Uniunii Europene Polonia,…

- Ungaria se așteapta ca un acord privind suplimentarea livrarilor de gaze naturale rusești sa fie semnat in aceasta vara. Despre aceasta a anunțat vineri premierul ungar Viktor Orban la un post public de radio, relateaza Reuters . Cele doua țari au inceput deja discuțiile privind achiziționarea a 700…

- Uniunea Europeana „și-a tras un glonț in plamani” prin sancțiunile economice nechibzuite impuse Rusiei, care, daca nu sunt retrase, risca sa distruga economia europeana, a declarat vineri, 15 iulie, premierul maghiar Viktor Orban, citat de Reuters . Livrarile de gaze catre Europa s-au diminuat, iar…

- Ungaria si-a oferit teritoriul ca o ruta posibila pentru exporturile de cereale ale Ucrainei, din cauza perturbarii rutelor obisnuite de export via Marea Neagra in contextul invaziei rusesti, a declarat luni ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, transmite Reuters. In perioade normale,…

- Ungaria a blocat miercuri adoptarea embargoului petrolier si noi sanctiuni europene decise impotriva Moscovei pentru a obtine retragerea de pe lista neagra a UE a sefului Bisericii Ortodoxe Ruse, patriarhul Kirill, au indicat mai multe surse diplomatice, relateaza AFP. Patriarhul este considerat ”un…