- Un grup de luptatori rusi pro-Ucraina implicati in incursiuni recente in regiunea Belgorod de la granita cu Rusia afirma ca a luat prizonieri doi soldati rusi si se ofera sa-i predea in schimbul unei intalniri cu guvernatorul regional, informeaza duminica Reuters, relateaza Agerpres.Legiunea Libertatea…

- Washingtonul incurajeaza Kievul prin ignorarea atacului cu drone care a lovit marti mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, informeaza miercuri Reuters. Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene de marți, insa Kievul a negat ca a stat…

- Razboi in Ucraina, ziua 460. Administratia de la Kiev vrea sa impuna restrictii comerciale masive Iranului din cauza sustinerii acordate Rusiei pentru invazia militara in Ucraina, informeaza agentia Reuters.

- Un nou schimb de prizonieri a avut loc intre Rusia și Ucraina. Volodimir Zelenski a anunțat, in noaptea de joi spre vineri, ca 106 soldați ucraineni au fost eliberați, in urma operațiunii. Aceștia fusesera dați disparuți și nu se mai știa nimic despre soarta lor.

- Aceasta vizita planificata nu a fost anuntata oficial, in timp ce Papa Francisc nu a dat detalii despre initiativa sa de pace.La inceputul lunii mai, Papa Francisc a afirmat ca Vaticanul este implicat intr-o misiune de pace pentru a incerca sa puna capat razboiului dintre Rusia și Ucraina.„Exista o…

- Vaticanul este implicat intr-o misiune de pace pentru a incerca sa puna capat razboiului dintre Rusia și Ucraina, a declarat duminica seara, 30 aprilie, Papa Francisc, potrivit Reuters. „Exista o misiune in desfașurare acum, dar nu este inca publica. Cand va fi publica, o voi dezvalui”, a mai declarat…

- Polonia si Ungaria au decis sa interzica importurile de cereale si alte alimente din Ucraina pentru a proteja sectorul agricol local, au declarat sambata cele doua guverne, dupa ce o avalansa a ofertei a redus preturile in intreaga regiune, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Ucraina si-a exprimat…