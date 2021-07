Stiri pe aceeasi tema

- Venetia a evitat joi in extremis inscrierea pe lista Patrimoniului mondial in pericol, propunere facuta de UNESCO cu putin timp inainte ca Italia sa anunte masura interzicerii navelor de croaziera de mari dimensiuni in interiorul lagunei, informeaza AFP. Comitetul patrimoniului mondial,…

- Orasul englez Liverpool a fost inlaturat din lista locurilor de patrimoniu mondial, dupa ce agentia culturala a Organizatiei Natiunilor Unite a gasit cladiri noi, inclusiv un stadion de fotbal, care au compromis imaginea data de docurile victoriene, relateaza adevarul.ro.

- Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) a retras miercuri orasul Liverpool lista patrimoniului mondial din cauza unei supradezvoltari care afecteaza autenticitatea acestui port englezesc. Un numar de 13 delegati ai Comisiei pentru patrimoniul mondial UNESCO, reunita…

- Parcul National Salonga, cel mai mare din Republica Democrata Congo (RDC), a fost retras luni de pe lista patrimoniului mondial aflat in pericol, o recunoastere a eforturilor depuse pentru conservarea aceste zone, informeaza AFP. Comitetul ''a decis astazi sa retraga Parcul National…

- Australia ii va duce pe ambasadorii straini la scufundari in zona Marii Bariere de Corali, joi, in cadrul unei operatiuni majore de lobby desfasurata cu scopul de a preveni inscrierea acestui ecosistem exceptional pe lista siturilor Patrimoniul Mondial UNESCO aflate "in pericol", relateaza AFP miercuri.…

- Veneția ar putea fi pusa pe lista orașelor aflate in pericol, daca orașul nu interzice permanent vasele de croaziera care acosteaza acolo. Unesco a anunțat ca va discuta problema luna viitoare, iar daca masura va fi aprobata, agenția ar putea cere guvernului italian sa ia masuri pana in luna februarie.

- Venetia si Budapesta ar putea fi incluse de UNESCO in lista Patrimoniului mondial in pericol, in timp ce portul de marfuri Liverpool ar putea sa-si piarda locul in Patrimoniul mondial din cauza dezvoltarii foarte rapide, potrivit institutiei, relateaza news.ro.