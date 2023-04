Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina a cauzat distrugeri de 2,4 miliarde de euro la nivelul patrimoniului si al sectorului cultural si a generat pierderi de 13,9 miliarde de euro pentru veniturile obtinute din divertisment, arta si turism, a anuntat luni UNESCO, informeaza AFP.

- Razboiul din Ucraina poate fi deja considerat cel mai costisitor conflict militar din istoria omenirii. Astfel, conform unui studiu publicat zilele trecute de Institutul Economic German, „prețul” acestui razboi se ridica, dupa doar un an, la peste 1,6 trilioane de dolari (1,6 mii de miliarde), suma…

- Razboiul din Ucraina va costa economia germana aproximativ 160 de miliarde de euro, sau 4% din Produsul Intern Brut, ca urmare a diminuarii crearii de valoare pana la finele anului, a apreciat presedintele Asociatiei Camerelor Germane de Industrie si Comert (DIHK), informeaza

- In 2022 exporturile moldovenești au inregistrat una din cele mai spectaculoase creșteri ajungand la 4,3 miliarde de dolari, noteaza expertul economic Veaceslav Ionița, intr-o analiza postata pe pagina sa de Facebook . Creșterea a fost de aproape 40% sau 1,2 miliarde USD mai mult decat in anul precedent.Un…

- Organizația ONU pentru Educație, Știința și Cultura (UNESCO) a anunțat ca a adaugat orașul ucrainean Odesa pe lista patrimoniului mondial, transmite CNN. Conform Convenției fondatoare a UNESCO, membrii, printre care se numara Rusia și Ucraina, sunt obligați sa “nu ia nicio masura deliberata care sa…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7- pe an, de la 6,75 - pe an, incepand cu data de 11 ianuarie. BNR noteaza ca, potrivit actualelor evaluari, rata anuala a inflatiei va scadea probabil in trimestrul I…

- ”Majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an, de la 6,75 la suta pe an, incepand cu data de 11 ianuarie 2023; majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00 la suta pe an, de la 7,75 la suta pe an, si cresterea ratei dobanzii la facilitatea…

- BNR a majorat rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an, de la 6,75 la suta pe an, incepand cu data de 11 ianuarie. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința din 10 ianuarie, a hotarat urmatoarele majorarea ratei dobanzii de politica monetara…