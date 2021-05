Aproape trei jurnaliste din patru au fost victime ale violentei in mediul online si 20% au avut de suferit din cauza unei prelungiri a acestor atacuri in viata reala, potrivit unei anchete mondiale desfasurate de Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie (UNESCO).Violenta online impotriva jurnalistelor variaza intre „atacuri la scara mare sau amenintari extreme la un moment dat” si „agresiuni constante de un nivel inferior” pe retelele de socializare, constata UNESCO intr-un studiu amplu publicat vineri și citat de AFP, relateaza Agerpres.Acesta a fost realizat in urma unei anchete mondiale…