Uneori moda afectează sănătatea! Iată de ce nu ar trebui să purtăm jeanși skinny prea mult timp Deși sunt in tendințe și in 2022, blugii stramți pot contribui la serioase probleme de sanatate. Ar putea incetini circulația sangelui. Purtarea de blugi skinny prea des și pentru o perioada lunga de timp poate cauza mai multe probleme decat crezi. Blugii skinny pot fi ținuta ta preferata pentru orice ocazie, dar daca ai experimentat vreodata senzația de picioare grele și obosite, este mai bine sa optezi pentru pantaloni mai comozi. Purtarea de haine prea stramte in jurul taliei poate scadea circulația sangelui și poate ingreuna venele sa pompeze sangele inapoi catre inima și alte organe. Prin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

