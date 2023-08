Stiri pe aceeasi tema

- Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania si Slovacia sustin prelungirea pana la sfarsitul anului a interdictiei UE privind importul de cereale ucrainene in aceste tari, a declarat vineri ministrul polonez al Agriculturii, Robert Telus, citat de Reuters.

- In luna mai, Uniunea Europeana a permis celor cinci vecini ai Ucrainei sa interzica vanzarile pe piata interna de grau, porumb, rapita si seminte de floarea-soarelui ucrainene, permitand in acelasi timp tranzitul acestor produse pentru a fi exportate in alta parte. Aceasta interdictie urmeaza sa ia…

- Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania și Slovacia susțin prelungirea pana la sfarșitul anului a interdicției UE privind importul de cereale ucrainene in aceste țari. Declarația aparține ministrul polonez al agriculturii, Robert Telus, potrivit Reuters.In luna mai, Uniunea Europeana a permis celor cinci…

- Ministrul polonez al Agriculturii, Robert Telus, a declarat astazi ca Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania si Slovacia sprijina extinderea, pana la finalul anului, a interzicerii de catre UE a importurilor de cereale din Ucraina catre aceste state, transmite Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis luni, 24 iulie, Uniunii Europene ca nu este de acord sub nicio forma cu prelungirea restrictiilor asupra exporturilor de cereale din tara sa catre statele UE aflate in vecinatatea Ucrainei, informeaza Agerpres preluand Reuters."Pozitia noastra este…

- Romania si alte patru tari membre ale Uniunii Europene din vecinatatea Ucrainei vor adresa Bruxelles-ului, miercuri, o solicitare comuna de a prelungi interdictia care vizeaza importurile de cereale din Ucraina dincolo de termenul limita de 15 septembrie, pentru a evita perturbari majore ale pietei,…

- Potrivit AFP, Comisia Europeana a aprobat luni un ajutor de 100 de milioane de euro pentru cinci tari din Uniunea Europeana, printre care Romania, afectate de afluxul de cerealele din Ucraina, a anuntat executivul european care a detaliat un plan separat de ajutor pentru celelalte 22 de state membre.…

- Embargoul care vizeaza importurile de cerealele din Ucraina va fi prelungit pana la data de 15 septembrie, a anunțat, luni, ministrul Agriculturii din Polonia, care a primit un draft de reglementare de la Comisia Europeana. Uniunea Europeana a impus pe 2 mai restrictii pana pe 5 iunie pentru importurile…