Stiri pe aceeasi tema

- In magazia Inspectoratului Școlar Județean Timiș mai sunt disponibile aproximativ 60.000 de teste covid de saliva. Potrivit inspectorului școlar general adjunct Cosmin Hogea, in unele școli s-au testat elevii și saptamana trecuta. In perioada 14-20 martie, au fost depistați pozitiv la coronavirus 50…

- Deocamdata, frigul din salile de clasa nu le mai pune probleme elevilor din Timișoara. Nicio unitate de invațamant nu mai este in sistem online din aceasta cauza. In județ nu au mai ramas nici școli care sa faca in totalitate ore online din cauza cazurilor de Covid-19.

- Date statistice COVID-19 din 25.01.2022: – Total persoane confirmate: 37984 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 198 – Total persoane vindecate: 34188 – Total decese: 1145 – Decese in ultimele 24: 1 (1. Femeie, 83 de ani, din Alba Iulia – vaccinata, cu comorbiditati) – Total teste COVID 19 (PCR+ teste rapide):…

- Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vrancea au transmis astazi ca, „in acest moment, șase clase sunt in online‟. Conform datelor transmise de conducerea școlilor, „situația infectarii cu virusul SARS-CoV-2 este urmatoarea: 108 elevi și 44 personal didactic și didactic auxiliar‟, au…

- Bolnavii infectați cu virusul SARS-Cov-2 se vor putea prezenta in aceste centre fara bilet de trimitere, incepand cu 25 ianuarie. La prezentarea in centru de evaluare este necesar sa dețineți dovada confirmarii infecției printr-un test antigen rapid sau test NAAT/RT-PCR. Tratamentul antiviral este gratuit,…

- Date statistice COVID-19 din 16.01.2022: – Total persoane confirmate: 35608 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 197 – Total persoane vindecate: 33524 – Total decese: 1134 – Decese in ultimele 24: 0 – Total teste COVID 19 (PCR+ teste rapide): 376672 – Total teste PCR: 309166 – Total teste rapide: 67506 –…

- Elevii de la clasa a V-a in sus bifeaza azi finalul primei saptamani de școala dupa vacanța de iarna. Conform ISJ BN, in aceasta saptamana, 19 elevi și 6 profesori au fost depistați pozitiv la testarea COVID 19. Deoarece in octombrie TOȚI elevii au avut vacanța, din cauza cazxurilor COVID in creștere,…

- Testele de saliva care ar trebui distribuite profesorilor și elevilor continua sa le dea mari batai de cap autoritaților. Testarea din aceasta saptamana a fost amanata, iar cea de saptamana viitoare este improbabila, din cauza ca procedura de achiziție a testelor a fost blocata. Achizitia privind testele…