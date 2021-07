Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe gradinite si crese din municipiul Sfantu Gheorghe vor fi deschise in perioada verii, insa, intrucat numarul locurilor este limitat, vor avea prioritate copiii ai caror parinti lucreaza si nu au posibilitatea de a-i lasa in grija altor persoane, informeaza reprezentantii administratiei locale.…

- Stațiunea Covasneana Șugaș Bai și-a redeschis porțile turiștilor pe care ii așteapta cu o varietate de activitați care pot fi practicate atat in grup cat și de unul singur. Stațiunea se afla la 8 km de Sfantu Gheorghe in munții Baraolt și dispune de 50 de locuri de cazare la 2 pensiuni din cadrul acesteia…

- Un numar record de cereri a fost depus la Sfantu Gheorghe pentru Programul de infrumusetare a zonelor verzi. Pana la 30 aprilie asociațiile de proprietari din Sfantu Gheorghe au putut solicita fonduri pentru infrumusetarea zonelor verzi din jurul blocurilor de locuit. In total au fost aprobate 94 de…

- Reprezentanții SC Administrator Piețe și Imobile SRL au anunțat faptul ca piețele agroalimentare din Targu Mureș, plus Piața Armatei, vor funcționa in program normal de Sarbatori. Targumureșenii vor putea astfel sa se aprovizioneze atat de la producatorii agricoli cat și de la magazinele alimentare…

- Semifinalele Ligii Naționale de baschet feminin se desfașoara pe principiul „cel mai bun din cinci partide", iar primele doua meciuri s-au disputat pe terenul formației mai bine clasata la finalul sezonului regulat. Miercuri și joi, 21-22 aprilie, la „Sepsi Arena" din Sfantu Gheorghe și la Sala „LPS"…

- Clasata pe locul secund in seria C a Diviziei A la handbal masculin, la egalitate de puncte cu liderul Szejke Odorheiu Secuiesc, formația CSM Sighișoara a avut la sfarșitul saptamanii o noua tentativa de promovare in elita handbalului masculin din Romania. Echipa antrenorului Sorin Mureșan a pierdut…

-  Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe avertizeaza ca in zona Sugas Bai a fost semnalata prezenta unei ursoaice cu doi pui. Potrivit reprezentantilor Primariei, jandarmii au incercat de mai multe ori sa alunge animalele in padure, dar acestea au revenit in zonele frecventate de localnici. Primaria…

- Cinci noi linii de vaccinare anti-COVID-19 vor fi infiintate luna aceasta in trei orase din judetul Covasna, a anuntat, azi, conducerea Directiei de Sanatate Publica. Potrivit directorului institutiei, Agoston Laszlo, aceste linii vor deveni operationale in cadrul centrelor deja existente in localitatile…