- Olivia Neton-John a decis sa scoata la licitație costumul din piele pe care l-a purtat in filmul "Grease", in care a jucat alaturi de celebrul actor John Travolta, relateaza unotv.com. Vedeta se așteapta ca suma obținuta pentru celebrul costum din piele sa ajunga la 200.000 de dolari. Licitația va avea…

- Legendarul cardigan din lana verde purtat de Kurt Cobain in timpul concertului ''MTV Unplugged'' sustinut de trupa Nirvana in 1933 va fi scos din nou la licitatie in aceasta saptamana, potrivit AFP. Avand un pret de pornire de 50.000 de dolari, cardiganul, pe care sunt vizibile urme…

- Mai multe tinute si obiecte care au apartinut actritei Elizabeth Taylor au fost prezentate la New York saptamana aceasta inainte de a fi scoase la licitatie in luna decembrie, informeaza AFP. Spre deosebire de vanzarea colosala de la Christie's New York, din 2011, incheiata cu incasari de 156 de…

- Costume purtate de Marilyn Monroe in filme precum „Gentlemen Prefer Blondes”, „There’s No Business Like Show Business” si „River of No Return” se numara intre cele 115 loturi pe care Julien’s Auctions le va scoate la vanzare in Beverly Hills toamna aceasta. Dupa 57 de ani de la moartea actritei, in…

