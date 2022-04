Unei femei care a suferit un accident rutier i s-au prelevat organele pentru transplant

Stiri pe aceeasi tema

- Doi soferi de TIR din judetele Galati si Bacau au fost raniti, in noaptea de miercuri spre joi, intr-un accident rutier produs pe drumul european E85, in comuna Sabaoani. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt, agentul principal Georgiana Puscasu, a declarat ca accidentul…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de luni, 25 Aprilie 2022, ora 17:10, pe DN 2, in zona localitații Cleja din județul Bacau. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane, pe DN 2 Bacau-Adjud, in zona localitații Cleja, județul Bacau, s-a produs un accident rutier…

- Trei persoane au murit și alte trei au fost ranite intr-un accident rutier pentrecut, astazi, pe E 85, intre Racaciuni și Cleja. Nu mai puțin de patru autoturisme au fost implicate in accident. In urma coliziunii dintre acestea au rezultat 7 victime ( 3 decedate, 3 care au fost preluate de echipajele…

- La data de 13 aprilie a.c., un echipaj de politie rutiera din cadrul Biroului Rutier Bacau au fost sesizați despre faptul ca, pe strada Mioriței, din localitate, a avut loc un eveniment rutier. Din primele verificari, polițiștii au stabilit ca, un barbat, de 33 de ani, din comuna Balcani, in timp ce…

- In cadrul vizitei de lucru pe care ministrul Sanatații, Alexandru Rafila a intreprins-o in Bacau, a avut intalniri cu șefii de secție din cadrul Spitalului Județean de Urgența Bacau și a vizitat principalele investiții realizate in unitatea medicala, respectiv extinderea secției Radioterapie prin instalarea…

- Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina vineri, 1 aprilie, in municipiul Constanta.Potrivit informatiilor furnizate de reprezentantii Servciului de Ambulanta Judetean Constanta, un accident rutier a avut loc vineri dimineata, pe strada Baba Novac. In urma impactului, o femeie a fost ranita,…

- La data de 15 martie a.c., in jurul orei 01:30, polițiștii au fost sesizați, prin 112, despre faptul ca, pe DN 2G, pe raza comunei Ardeoani s-a produs un eveniment rutier. Polițiștii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Moinesti au constatat faptul ca, un localnic, de 24 de ani, in timp ce conducea un…

- In aceasta dimineața, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau, care se afla intr-o misiune de paza, supraveghere și intervenție la conductele de transport produse petroliere, a intervenit in urma unui accident rutier pe strada Redului din municipiul Onești. Din motive necunoscute,…