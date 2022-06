Stiri pe aceeasi tema

- Domeniul Regal Savarsin isi deschide portile publicului incepand cu ziua de duminica, 1 mai 2022. Vizitatorii sunt asteptati intre ora 11.00 si ora 18.00. In Satul Regal (la intrarea pe domeniu), in ziua deschiderii va avea loc un concert la ora 11.00. Intrarea publicului este libera. Apoi, incepand…

- Anul acesta, cea mai mica dintre fiicele Regelui Mihai n-a mai respectat traditia Familiei Regale de-a petrece Pastele la Castelul Savarsin. Ca niciodata pana acum, de la revenirea ei in tara, Principesa Sofia a petrecut singura Pastele anul acesta.

- Aurel Truța, un roman din Alba Iulia plecat de mai bine de 20 de ani din țara, a devenit celebru in Spania. E singurul primar roman al unei localitați de acolo. A ajuns edil in regiunea Castilla y Leon dupa ce a lucrat in agricultura, a fost chelner, apoi muncitor constructor.

- Fostul principe Nicolae al Romaniei a anuntat nasterea celui de-al doilea copil al sau, un baiat, Mihai. „Cu recunostinta profunda pentru darul Proniei Divine si cu o nemarginita bucurie va impartasesc vestea nasterii fiului meu Mihai pe 15 aprilie 2022, la ora 2.05. Stranepotul regelui Mihai a venit…

- In urma cu 108 ani, se stingea Mihail Coiciu, unul dintre cei mai implicati si gospodari primari ai Constantei de la sfarsitul secolului XIX Cu o bogata cariera administrativa, Mihail Coiciu a fost un reputat avocat si politician roman, cu realizari importante in orasul Constanta, ale carui destine…