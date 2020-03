Unde te poti angaja chiar si pe timpul pandemiei COVID-19: Cauta in ghidul INACO locul de munca potrivit Pandemia COVID-19 face ravagii in economie, la nivel mondial, iar in Romania peste un milion de angajati risca sa stea pe termen lung in somaj tehnic sau chiar sa ramana fara un loc de munca. In aceste conditii, think tank-ul INACO (Initiativa pentru Competitivitate) lanseaza prima editie a Ghidului locurilor de munca disponibile in criza COVID-19.



"Turismul, transporturile, industria evenimentelor si domeniul ospitalitatii si al restaurantelor sunt primele domenii afectate direct de criza provocata de pandemia coronavirus. Socul va fi resimtit si in alte domenii, de aceea e de asteptat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

