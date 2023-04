Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Nadlac au depistat 105 migranți din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Migranții erau ascunsi in doua TIR-uri. Șoferii sunt cercetați pentru savarșirea infracțiunii de trafic de migranți. In ultimele 24 de ore, la Nadlac II, s-au prezenta…

- Șoferii vor putea circula in curand pe autostrada spectaculoasa care apare in Romania. CNAIR anunța ca au semant contractul cu o companie din Austria care și-a asumat proiectul in premiera pe plan local.

- Amenda consistenta pentru un tanar de 33 de ani, cetațean maghiar, pe A1. El a fost sancționat dupa ce a fost prins ca circula cu o viteza de peste 200 de kilometri la ora pe o porțiune pe care limita este de 100. Mai mult, tanarul s-a ales cu dosar penal pentru ca are permis de conducere emis de autoritațile…

- Recent, Codul Rutier a fost schimbat, dupa ce Guvernul a adoptat hotararea nr. 130/2023 prin care a fost modificat si completat Regulamentul de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice din Romania. Noile reguli te pot l ...

- Pentru ca Romania s-a angajat prin PNRR sa modifice modelul actual de calcul al rovinietei, Ministerul Transporturilor a inceput sa creioneze noile reguli de taxare. Acestea vor avea, in final, drept consecința, creșterea costului pentru toate categoriile de vehicule. In momentul de fața se discuta…

- Rovinieta 2023: tariful pe categorii de autovehicule. Ce AMENZI risca șoferii care circula pe drumuri publice fara rovinieta Rovinieta 2023: Șoferii care circula fara rovinieta pentru autovehicule, pe drumuri publice din Romania, risca amenzi considerabile. Pe baza unei legi intrate in vigoare inca…

- Gerul s-a resimțit in toata țara, iar cel mai frig a fost in Maramureș, Transilvania și Moldova. Azi-noapte au fost temperaturi minime cuprinse intre -25 și -18 grade in aceste zone.Șoferii sunt indemnați sa circule cu prudența din cauza poleiului care se formeaza pe șosele. In restul țarii au fost…

- Au zburat banii pe o autostrada...la propriu! Șoferii au fost surprinși de o ploaie de bancnote, fiecare in valoare de 50 de euro. In urma accidentului auto, soldat cu pierderea a zeci de mii de euro, traficul a fost blocat.